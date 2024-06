Meteo Palermo, previsioni da Lunedì 10 a Mercoledì 12 Marzo

Previsioni Meteo Palermo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio cosa ci aspetta per lunedì 10 Giugno, martedì 11 Giugno e mercoledì 12 Giugno 2024.

Lunedì, 10 Giugno 2024

Durante la giornata di lunedì, il cielo si presenterà principalmente sereno con qualche nube sparsa. Le temperature si manterranno stabili, con valori compresi tra i 22°C e i 28°C. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 46% e l’87%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 1 km/h e 12 km/h, prevalentemente da direzione nord-est. Nel complesso, ci attendiamo una giornata piacevole e senza precipitazioni significative.

Martedì, 11 Giugno 2024

Martedì, il cielo sarà prevalentemente coperto con nubi sparse e occasionali schiarite. Le temperature oscilleranno tra i 20°C e i 28.6°C, mentre l’umidità si manterrà tra il 46% e il 93%. Il vento soffierà con intensità variabile tra 0 km/h e 15 km/h, principalmente da direzione est-nordest. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe aumentare nel corso della giornata.

Mercoledì, 12 Giugno 2024

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un aumento delle nuvole con cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno costanti, con valori tra i 21.2°C e i 24.6°C. L’umidità sarà elevata, oscillando tra il 52% e il 95%. Il vento soffierà con intensità compresa tra 2 km/h e 17 km/h, principalmente da direzione est. Sono previste precipitazioni, inizialmente deboli e poi via via più intense nel corso del pomeriggio, con un picco intorno alle 15:00.

In conclusione, il meteo a Palermo per i prossimi giorni presenta variazioni significative. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni e prepararsi ad affrontare eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.