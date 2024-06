Meteo Roma, previsioni da Lunedì 10 a Mercoledì 12 Giugno

Meteo Roma Prossimi Giorni 10 Giugno, 12 Giugno: Maltempo in Arrivo con Temporali

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Roma prevedono un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Lunedì 10 Giugno, Martedì 11 Giugno e Mercoledì 12 Giugno.

Meteo per Lunedì, 10 Giugno, 2024

Lunedì a Roma il cielo sarà prevalentemente coperto durante le prime ore del giorno con temperature intorno ai 23-24°C e un’umidità del 70-80%. Nel corso della mattinata, le nuvole si manterranno, con un lieve aumento della temperatura fino a 25-26°C. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a sprazzi di sereno e temperature intorno ai 26-27°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si aprirà completamente, e la temperatura scenderà gradualmente fino a 22-23°C. Il vento soffierà da Sud-Ovest con una velocità compresa tra 10 e 19 km/h.

Meteo per Martedì, 11 Giugno, 2024

Martedì il cielo a Roma sarà coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 21-27°C e un’umidità variabile tra il 40% e il 80%. Durante la mattinata e il pomeriggio, le nuvole copriranno il cielo, portando temperature intorno ai 24-28°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo resterà nuvoloso, ma con temperature in lieve calo, intorno ai 22-24°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud con una velocità tra 3 e 19 km/h.

Meteo per Mercoledì, 12 Giugno, 2024

Mercoledì a Roma il cielo sarà parzialmente nuvoloso durante la prima metà della giornata, con temperature comprese tra 20-27°C e un’umidità tra il 37% e l’80%. Nel corso della giornata, il cielo si aprirà completamente, lasciando spazio al sole e portando temperature tra 22-27°C. Durante la sera, il cielo resterà sereno con temperature intorno ai 20-23°C. Il vento soffierà da Sud-Ovest con una velocità variabile tra 9 e 21 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con un maltempo previsto per Lunedì, seguito da una fase nuvolosa per Martedì e un ritorno al sereno per Mercoledì.

È consigliabile prestare attenzione alle previsioni locali e prepararsi adeguatamente per eventuali cambiamenti del tempo.