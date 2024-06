Meteo Torino, previsioni da Lunedì 10 a Mercoledì 12 Giugno

Meteo per Lunedì, 10 Giugno 2024

Il meteo di lunedì prevede una giornata instabile con temperature variabili e precipitazioni. Al mattino ci saranno nubi sparse con temperature che si aggireranno intorno ai 18-19°C e umidità intorno all’80%. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà coperto con un aumento delle temperature fino a 23°C e un’umidità che si ridurrà al 62%. Nel pomeriggio la situazione non cambierà, il cielo resterà coperto con qualche precipitazione e temperature che potrebbero raggiungere i 27-28°C. La giornata terminerà con piogge moderate e temperature attorno ai 20-21°C.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una media di 10-12 km/h proveniente da sud-sudest. L’umidità si manterrà intorno al 70-80%. In generale, una giornata umida e piovosa con temperature gradevoli.

Meteo per Martedì, 11 Giugno 2024

Martedì sarà caratterizzato da un tempo ancora instabile con piogge e temperature in diminuzione. Durante la notte le piogge saranno presenti con temperature intorno ai 19-20°C e un’umidità alta, attorno al 90%. Al mattino il tempo non migliorerà, con nubi sparse, piogge e temperature attorno ai 18-19°C. Nel corso della giornata le condizioni meteo non cambieranno molto, con temperature che si manterranno intorno ai 23-25°C e precipitazioni sparse. Nel pomeriggio il cielo si manterrà coperto con piogge moderate e temperature attorno ai 20-25°C. La sera le precipitazioni diminuiranno, ma il cielo resterà coperto con temperature intorno ai 18-20°C.

Il vento soffierà da nordest con una media di 3-8 km/h, l’umidità si manterrà elevata, intorno al 75-85%. In generale, una giornata umida e piovosa con temperature leggermente in diminuzione rispetto al giorno precedente.

Meteo per Mercoledì, 12 Giugno 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da un peggioramento delle condizioni meteo con temporali e piogge. Durante la notte ci saranno piogge moderate e temperature intorno ai 16-17°C con un’umidità intorno all’85-90%. Al mattino il tempo non migliorerà, con piogge e temperature attorno ai 17-18°C. Nel corso della giornata le precipitazioni continueranno, con temperature che si manterranno intorno ai 20-22°C. Nel pomeriggio è previsto un temporale con piogge intense e temperature attorno ai 18-19°C. La sera le piogge si attenueranno, ma il cielo resterà coperto con temperature attorno ai 15-17°C.

Il vento soffierà da nord con una media di 4-12 km/h, l’umidità si manterrà elevata, intorno al 80-90%. In generale, una giornata umida e piovosa con temperature in diminuzione rispetto ai giorni precedenti.