Meteo Verona, previsioni da Lunedì 10 a Mercoledì 12 Giugno

Meteo Verona prossimi giorni 10 Giugno, 11 Giugno, 12 Giugno: piogge e temporali in arrivo

Le previsioni meteo per Verona nei prossimi giorni mostrano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche. Prepariamoci a un mix di nuvolosità, piogge, temporali e schiarite. Analizziamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Lunedì, 10 Giugno 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, ci aspettiamo un aumento delle precipitazioni. Dalle prime ore del mattino fino alle 10:00, ci saranno piogge e temporali, con una diminuzione delle nuvole e delle precipitazioni verso mezzogiorno. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando tra i 20.6°C e i 28.2°C, con un’umidità che varierà tra il 45% e l’89%. Il vento soffierà da ovest, sud-ovest con una velocità che oscillerà tra 4 km/h e 15 km/h.

Martedì, 11 Giugno 2024

La giornata inizierà con piogge e temporali, con un picco di precipitazioni attorno alle prime ore del mattino. Nel corso della giornata, ci aspettiamo un’alternanza di nuvolosità, con possibili schiarite tra le 10:00 e le 14:00, per poi assistere a un aumento delle precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 17.1°C e i 24.1°C, con un’umidità che varierà tra il 67% e il 92%. Il vento sarà prevalentemente da est, con intensità compresa tra 1 km/h e 14 km/h.

Mercoledì, 12 Giugno 2024

La giornata sarà caratterizzata da piogge continue, con un picco di precipitazioni tra le 13:00 e le 16:00. Le temperature si manterranno tra i 15.4°C e i 21.7°C, con un’umidità che oscillerà tra l’69% e il 92%. Il vento soffierà da diverse direzioni, con intensità comprese tra 1 km/h e 12 km/h.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in arrivo e prepararsi di conseguenza per affrontare le variazioni del tempo. Consultare le previsioni meteo aggiornate potrebbe essere utile per pianificare al meglio le attività all’aperto nei prossimi giorni.