Violentissima grandinata danneggia aereo di linea vicino Vienna, le immagini impressionanti

Violenti temporali hanno colpito duramente l’area tra l’Austria e l’Ungheria nelle ultime ore, causando gravi disagi e danni. Le forti perturbazioni sono state accompagnate da grandinate diffuse, con chicchi di grandine di grosse dimensioni che hanno provocato numerosi danni, anche ad abitazioni e automobili. Nella località ungherese di Szombathely è stato segnalato un tornado, causato da una intensa supercella temporalesca.

Uno degli episodi più critici si è verificato per il volo OS434 dell’Austrian Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Vienna. Durante il tragitto, l’Airbus A320 ha incontrato una forte grandinata quando si trovava circa 150 km a sud-ovest di Vienna. I chicchi di grandine, di dimensioni considerevoli, hanno causato gravi danni al muso dell’aereo, al parabrezza e ad altre superfici frontali del velivolo.

Nonostante i danni subiti, il pilota e l’equipaggio sono riusciti a mantenere il controllo del velivolo, consentendo un atterraggio sicuro all’aeroporto di Vienna-Schwechat. Fortunatamente, nessuno tra i passeggeri e l’equipaggio è rimasto ferito, anche se il volo è stato caratterizzato da momenti di grande paura a causa della turbolenza intensa.

L’episodio mette in evidenza la potenza e l’imprevedibilità dei fenomeni meteorologici estremi, sottolineando l’importanza di monitorare costantemente le condizioni atmosferiche, specialmente per i voli aerei. Le autorità competenti e le compagnie aeree devono continuare a migliorare le procedure di sicurezza e di gestione delle emergenze per garantire la massima sicurezza ai passeggeri.