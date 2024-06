Meteo Bologna, previsioni da Martedì 11 a Giovedì 13 Giugno

Martedì, 11 Giugno 2024:

Il tempo a Bologna per martedì sarà prevalentemente soleggiato con nubi sparse al mattino, seguite da un cielo sereno nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori massimi intorno ai 27 gradi nel primo pomeriggio e un minimo di 19 gradi durante la notte. L’umidità oscillerà tra il 30% e il 64%, mentre il vento soffierà con intensità variabile dai 6 ai 21 km/h, provenendo prevalentemente da direzioni sud-sudovest e nord-nordest.

Mercoledì, 12 Giugno 2024:

Mercoledì, la giornata inizierà con un cielo sereno, seguito da un aumento delle nubi nel corso della mattinata. Nel primo pomeriggio sono previste precipitazioni, con possibilità di piogge e temporali, accompagnate da un calo delle temperature. Durante la notte, il cielo si manterrà nuvoloso. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 26-27 gradi al mattino, per poi scendere progressivamente fino a circa 17 gradi nelle prime ore del giorno successivo. L’umidità aumenterà gradualmente fino al 87%, mentre il vento soffierà con intensità variabile dai 1 ai 19 km/h, provenendo principalmente da direzioni sud-ovest, nord-ovest e nord-nordest.

Giovedì, 13 Giugno 2024:

Giovedì sarà una giornata caratterizzata da cielo coperto con piogge e possibili temporali. Le temperature massime si manterranno intorno ai 21 gradi, mentre quelle minime si attesteranno intorno ai 16-17 gradi. L’umidità sarà alta, con valori che potrebbero raggiungere l’87%. Il vento soffierà con intensità variabile dai 3 agli 11 km/h, provenendo principalmente da direzioni nord-nordovest. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto durante questa giornata.

In conclusione, la settimana a Bologna si aprirà con una giornata soleggiata, per poi essere seguita da una giornata instabile con piogge e temporali e da una giornata nuvolosa con piogge continue. È importante essere preparati per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche e adattare di conseguenza le attività pianificate.