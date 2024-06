Meteo: peggiora nelle prossime ore, temporali anche intensi su diverse regioni

Dopo i forti temporali della notte che hanno investito soprattutto il Triveneto come ampiamente previsto, il tempo è migliorato nel corso della mattinata. Tuttavia, il contesto meteo rimane instabile grazie allo scorrimento di aria più fresca in quota di origine atlantica. Nelle prossime ore, questa situazione favorirà un nuovo sviluppo di acquazzoni e temporali su diverse zone del Nord. I nuclei temporaleschi saranno favoriti dall’irraggiamento solare mattutino che fornirà “carburante” per fenomeni anche intensi.

Le aree colpite dai temporali nelle prossime ore.

Le aree colpite dal pomeriggio saranno la Lombardia, in particolare le zone alpine, prealpine e il settore centro-orientale, e il Triveneto, con particolare interessamento delle aree montuose del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, sia montuoso che pianeggiante. Qualche rovescio o temporale, più localizzato, anche sul Piemonte, specie settori alpini-prealpini, e sull’Emilia Romagna.

Tra il Veneto e il Friuli, si prevede che i temporali possano essere più intensi, con alto rischio di nubifragi e grandinate anche di media taglia. L’instabilità su queste aree dovrebbe persistere anche in serata.

Possibili temporali sono attesi anche fra Toscana orientale e Umbria, seppur meno intensi rispetto a quelli previsti per il Nord Italia. Altrove, il tempo sarà caratterizzato da sole prevalente e caldo, con temperature elevate al Sud.

Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo nelle prossime ore, soprattutto nelle aree più a rischio di temporali intensi e grandinate.