Veneto: fulmine colpisce uomo durante sagra nel trevigiano, ricoverato in ospedale

Un pomeriggio di festa si è trasformato in un dramma ieri, 9 giugno, quando un fulmine ha colpito un signore di 56 anni mentre lavorava alla sagra di Bidasio. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, mentre l’uomo stava montando il tendone per l’evento.

Secondo le prime informazioni, il fulmine ha scaricato a terra colpendo l’uomo alla gamba. L’evento atmosferico ha sorpreso tutti i presenti, che immediatamente si sono prodigati per soccorrere il collega ferito. Alcune persone hanno chiamato i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati tempestivamente i sanitari, che hanno prestato le prime cure all’uomo. Le ferite riportate, seppur gravi, non sembrerebbero al momento mettere in pericolo la vita del 56enne. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Montebelluna per ulteriori accertamenti e per monitorare le sue condizioni di salute.