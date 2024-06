Meteo Aosta, previsioni da Mercoledì 12 a Venerdì 14 Giugno

Meteo Aosta prossimi giorni 12 Giugno, 13 Giugno, 14 Giugno:

Le previsioni meteo per Aosta indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con variazioni significative nelle temperature e nel tempo. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

Meteo Mercoledì, 12 Giugno 2024:

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature comprese tra i 11.9°C e i 23.3°C. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà gradualmente, passando da poco nuvoloso a coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19.3°C. Il vento soffierà principalmente da direzione Nord-Nordovest con una velocità media compresa tra i 3 e gli 17 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 55-64%.

Meteo Giovedì, 13 Giugno 2024:

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da cielo sereno, con temperature in aumento che oscilleranno tra i 10°C e i 22.9°C. Durante la sera, il cielo si coprirà parzialmente, passando da poco nuvoloso a coperto, con un aumento dell’umidità intorno al 68%. Il vento sarà principalmente da direzione Ovest-Sudovest con una velocità compresa tra 0 e 11 km/h. L’umidità si manterrà al di sotto del 58% per gran parte della giornata.

Meteo Venerdì, 14 Giugno 2024:

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature comprese tra i 12.7°C e i 21.7°C. Durante le prime ore del mattino e la sera, è prevista la presenza di nubi sparse e un’umidità intorno al 75%. Il vento soffierà principalmente da direzione Nord con una velocità compresa tra 0 e 5 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 58-73% durante gran parte della giornata.

In conclusione, i prossimi giorni porteranno un mix di condizioni atmosferiche a Aosta, con un aumento delle temperature e un cambiamento nel cielo da sereno a coperto. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo in continuo aggiornamento per essere preparati alle variazioni climatiche.