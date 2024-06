Meteo BARI, previsioni da Mercoledì 12 a Venerdì 14 Giugno

Meteo per Mercoledì, 12 Giugno 2024:

Mercoledì, il tempo a Bari sarà variabile. Al mattino avremo nuvolosità diffusa con possibilità di piogge leggere. Durante la tarda mattinata e il primo pomeriggio, il cielo si schiarirà e avremo cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 27-29°C con umidità intorno al 40-50%. I venti soffieranno da nord-nordovest con intensità tra i 12 e i 13 km/h.

Meteo per Giovedì, 13 Giugno 2024:

Giovedì, il tempo prevede una fase di variabilità. Al mattino avremo nubi sparse con possibilità di rovesci nelle prime ore del mattino, seguite da schiarite nel corso della mattinata. Nel pomeriggio avremo cielo poco nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 26-27°C e un’umidità tra il 50-60%. Il vento soffierà da nord-nordest con intensità tra i 10 e i 13 km/h.

Meteo per Venerdì, 14 Giugno 2024:

Venerdì, il tempo si presenterà prevalentemente sereno con qualche nube sporadica nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 20 e i 24°C con umidità compresa tra il 40-75%. I venti soffieranno da ovest-nordovest con intensità tra i 12 e i 18 km/h.

Queste previsioni meteo sono soggette a variazioni, quindi è consigliabile tenersi aggiornati tramite fonti ufficiali per eventuali cambiamenti repentini. Ricordate sempre di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, specialmente se avete pianificato attività all’aperto. Siate pronti ad adattare i vostri piani in base alle previsioni del tempo per godere al meglio di ciò che la giornata ha da offrire.