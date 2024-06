Meteo Brescia, previsioni da Mercoledì 12 a Venerdì 14 Giugno

Previsioni Meteo Brescia prossimi giorni 12 Giugno, 13 Giugno, 14 Giugno:

La situazione meteorologica a Brescia per i prossimi giorni prevede una varietà di condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascuna giornata.

Mercoledì, 12 Giugno 2024:

Durante la notte e le prime ore del mattino sono attese precipitazioni, con temporali e piogge leggere che si protrarranno fino al tardo mattino. Nel pomeriggio il cielo sarà coperto, senza precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 19-22°C, mentre i venti saranno prevalentemente orientati a nord-est con intensità variabile. L’umidità sarà piuttosto elevata, attestandosi attorno al 66-69%.

Giovedì, 13 Giugno 2024:

La giornata inizierà con piogge leggere che si protrarranno fino al mattino, per poi lasciare spazio a nubi sparse durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra i 14 e i 20°C, con venti provenienti da diverse direzioni e un’umidità che si manterrà intorno al 50-90%. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da un clima fresco e variabile.

Venerdì, 14 Giugno 2024:

La giornata si presenterà con nubi sparse e poco nuvoloso, senza precipitazioni significative. Le temperature saranno in aumento, con valori compresi tra i 14 e i 23°C. I venti soffieranno prevalentemente da ovest-sud-ovest con intensità moderata, mentre l’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 42-81%. Nel complesso, si prevede una giornata piacevole e stabile dal punto di vista meteorologico.

In conclusione, le previsioni meteo per Brescia indicano un inizio con condizioni instabili, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nei giorni successivi. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per adattare al meglio le attività all’evolversi delle condizioni atmosferiche.