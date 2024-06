Meteo Cagliari, previsioni da Mercoledì 12 a Venerdì 14 Giugno

Meteo Cagliari prossimi giorni 12 Giugno, 13 Giugno, 14 Giugno: giornate soleggiate con temperature in aumento

Le previsioni meteo per Cagliari indicano condizioni generalmente soleggiate per i prossimi giorni, con temperature in aumento. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 12 Giugno 2024

Per Mercoledì, ci aspettiamo un inizio di giornata con cielo sereno e temperature intorno ai 20.6°C. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno stabili con un aumento graduale delle temperature fino a 28°C verso le 09:00. Il pomeriggio sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature massime di 31.5°C intorno alle 14:00. Nel tardo pomeriggio è prevista un’insorgenza di nuvole sparse con una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a 24.5°C verso le 18:00. Nel corso della serata, il cielo si manterrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 20.8°C.

Il vento soffierà prevalentemente da nord-nord-ovest con intensità variabile dai 9 km/h fino a 25 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 38% e il 76% durante la giornata.

Meteo per Giovedì, 13 Giugno 2024

Giovedì ci attendiamo una giornata simile alla precedente, con cielo sereno e temperature in aumento. La mattina inizierà con temperature intorno ai 19.4°C e si alzerà gradualmente fino a raggiungere i 28.3°C verso le 13:00. Nel pomeriggio le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 27.9°C verso le 15:00. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni rimarranno stabili con temperature che si attesteranno intorno ai 19.4°C.

Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest con intensità variabile dai 12 km/h fino a 33 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 27% e il 79% durante la giornata.

Meteo per Venerdì, 14 Giugno 2024

Venerdì si prospetta un’altra giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. La mattina inizierà con temperature intorno ai 18.9°C e si alzerà gradualmente fino a raggiungere i 27.9°C verso le 11:00. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 27.3°C verso le 12:00. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni rimarranno stabili con temperature che si attesteranno intorno ai 19.5°C.

Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest con intensità variabile dai 7 km/h fino a 32 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 26% e il 73% durante la giornata.