Meteo Catanzaro, previsioni da Mercoledì 12 a Venerdì 14 Giugno

Meteo Catanzaro prossimi giorni 12 Giugno, 13 Giugno, 14 Giugno: previsioni dettagliate

L’andamento meteorologico dei prossimi giorni a Catanzaro si preannuncia piuttosto vario, con condizioni variabili che coinvolgeranno la città e i suoi dintorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni del tempo per ciascuna giornata.

MERCOLEDÌ, 12 GIUGNO 2024

La giornata inizierà con un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C e un’umidità alta intorno all’89%. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse e un aumento della velocità del vento proveniente da nord-ovest. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che raggiungeranno i 29°C e un aumento della velocità del vento. La situazione si manterrà stabile anche in serata, con temperature che si manterranno sopra i 24°C. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità intorno ai 13 km/h.

Le condizioni di umidità si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra il 67% e il 89%. Il vento sarà moderato, con una velocità che potrà raggiungere i 30 km/h. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29°C, mentre le minime intorno ai 20°C.

GIOVEDÌ, 13 GIUGNO 2024

Anche per giovedì si prevede un cielo coperto per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà elevata e temperature comprese tra i 21°C e i 28°C. Il vento soffierà da ovest con una velocità intorno ai 38 km/h. Nel corso della giornata, le temperature si manterranno sopra i 25°C con picchi intorno ai 28°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 49% e il 76%.

Il vento soffierà moderatamente con una velocità intorno ai 35 km/h, proveniente da ovest. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra il 48% e il 80%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28°C, mentre le minime intorno ai 21°C.

VENERDÌ, 14 GIUGNO 2024

La giornata di venerdì si preannuncia caratterizzata da sereno, con un deciso aumento delle temperature che si attesteranno intorno ai 26-27°C nel corso della giornata. Il vento soffierà da ovest con una velocità intorno ai 35 km/h. L’umidità sarà moderata, con valori che oscilleranno tra il 40% e il 63%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 27°C, mentre le minime intorno ai 20°C.

In conclusione, i prossimi giorni a Catanzaro si caratterizzeranno per un’alternanza tra cielo coperto e sereno, con temperature elevate e venti moderati. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e adeguarsi di conseguenza per affrontare al meglio le variazioni del tempo.