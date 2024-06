Meteo Livorno, previsioni da Mercoledì 12 a Venerdì 14 Giugno

Previsioni Meteo Livorno Prossimi Giorni 12 Giugno, 13 Giugno e 14 Giugno:

Le previsioni meteo per Livorno nei prossimi giorni indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio cosa aspettarci in termini di temperatura, precipitazioni, vento e umidità per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 12 Giugno 2024:

Mercoledì a Livorno inizierà con cielo coperto con temperature che si manterranno intorno ai 21°C e un’umidità del 60%. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di sereno con temperature che saliranno fino ai 23-24°C e umidità attorno al 60-65%. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, mantenendo temperature intorno ai 23°C e un’umidità del 63-64%. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo resterà coperto, con temperature intorno ai 20-21°C e un’umidità che raggiungerà il 73%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con una velocità media compresa tra i 6 e i 15 km/h.

Meteo per Giovedì, 13 Giugno 2024:

Giovedì il cielo a Livorno si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 20-24°C e un’umidità compresa tra il 49% e l’84%. Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà leggermente coperto, ma si schiarirà rapidamente, portando a condizioni di sereno per il resto della giornata. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una velocità compresa tra i 15 e i 28 km/h.

Meteo per Venerdì, 14 Giugno 2024:

Venerdì il cielo a Livorno sarà variegato, con nubi sparse, cielo coperto e momenti di sereno. Le temperature oscilleranno tra i 18 e i 24°C, mentre l’umidità sarà compresa tra il 56% e l’88%. Il vento soffierà da ovest con una velocità variabile tra i 4 e i 18 km/h. In generale, non sono previste precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Livorno indicano una certa instabilità atmosferica, con cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche. È consigliabile monitorare costantemente l’evoluzione del meteo e adattare di conseguenza le proprie attività all’aperto.