Meteo Messina, previsioni da Mercoledì 12 a Venerdì 14 Giugno

Meteo Messina prossimi giorni 12 Giugno, 13 Giugno, 14 Giugno: temperature stabili e cielo coperto con possibili precipitazioni

Le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano temperature stabili e cielo prevalentemente coperto, con possibili precipitazioni sparse. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo per Mercoledì, 12 Giugno 2024

Nella prima parte della giornata il cielo sarà coperto con umidità elevata e temperature intorno ai 22-23 gradi. Nel pomeriggio e in serata sono previsti copertura nuvolosa e possibili piogge deboli, con temperature che si manterranno intorno ai 24 gradi. Il vento soffierà da nord con intensità variabile tra i 7 e i 22 km/h.

Meteo per Giovedì, 13 Giugno 2024

La giornata sarà caratterizzata da cielo nuvoloso con umidità elevata e temperature intorno ai 22-26 gradi. Nel pomeriggio è prevista copertura nuvolosa e possibili piogge deboli, con venti che soffieranno da nord con intensità tra i 20 e i 24 km/h.

Meteo per Venerdì, 14 Giugno 2024

Nel corso della giornata il cielo si presenterà prevalentemente coperto con lieve diminuzione dell’umidità e temperature stabili intorno ai 22-25 gradi. Nel pomeriggio e sera è previsto un cielo sereno con venti che soffieranno da nord con intensità tra i 15 e i 25 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano temperature stabili e cielo prevalentemente coperto con possibili precipitazioni sparse. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e prendere le dovute precauzioni, soprattutto in caso di piogge deboli. Restate aggiornati sulle previsioni e godetevi le vostre giornate a Messina!