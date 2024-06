Meteo Palermo, previsioni da Mercoledì 12 a Venerdì 14 Giugno

Meteo per Mercoledì, 12 Giugno 2024

Per Mercoledì, a Palermo, si prevedono nubi sparse con temperature comprese tra 21.9°C e 25.1°C. L’umidità si manterrà tra il 61% e il 88%. Durante la giornata, il vento soffierà con una velocità compresa tra 3 km/h e 14 km/h, proveniente principalmente da est e nordest. La giornata sarà caratterizzata da cielo coperto con possibili precipitazioni deboli nel pomeriggio, con punte di 15°C.

Meteo per Giovedì, 13 Giugno 2024

Giovedì, a Palermo, ci aspettiamo una giornata con cielo coperto e possibili piogge deboli al mattino. Le temperature oscilleranno tra 21.4°C e 25.1°C, con un’umidità che raggiungerà il 98% durante le precipitazioni. Il vento soffierà da est e nordest, con una velocità compresa tra 5 km/h e 17 km/h. Nel tardo pomeriggio è prevista una breve pausa con cielo sereno, seguita da un ritorno a cielo coperto verso la sera.

Meteo per Venerdì, 14 Giugno 2024

Venerdì a Palermo, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno tra i 19.9°C e i 25.2°C. L’umidità diminuirà gradualmente, attestandosi intorno al 60%. Il vento soffierà da nordest con una velocità tra 1 km/h e 16 km/h. Si prevede un’assenza di precipitazioni e una giornata decisamente più stabile rispetto ai giorni precedenti.

In conclusione, la situazione meteorologica a Palermo per i prossimi giorni si presenta variabile, con alternanza di giornate instabili, caratterizzate da nubi e precipitazioni, seguite da momenti di serenità e cielo sgombro da nubi. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi di conseguenza per affrontare le eventuali condizioni avverse.