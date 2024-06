Meteo Prato, previsioni da Mercoledì 12 a Venerdì 14 Giugno

Meteo per Mercoledì, 12 Giugno 2024

Mercoledì a Prato avremo un inizio di giornata con cielo coperto e possibilità di piogge leggere nelle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 18°C e un’umidità che si attesterà intorno all’82-84%. Nel corso della mattinata il cielo si libererà parzialmente, con la comparsa di nubi sparse e temperature in costante aumento fino a toccare i 25°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente coperto da nubi sparse con temperature che si manterranno sui 25°C e un’umidità che diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 42-45%. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si libererà ulteriormente, con una diminuzione delle nubi e temperature che si manterranno sui 20-18°C e un’umidità che aumenterà leggermente, arrivando al 79%. Il vento sarà prevalentemente di direzione ovest con velocità tra i 2 e i 18 km/h.

Meteo per Giovedì, 13 Giugno 2024

Giovedì a Prato il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con temperature che inizieranno intorno ai 17°C e un’umidità che si manterrà intorno all’84-85%. Nel corso della mattinata, le nubi si diraderanno leggermente, con temperature in costante aumento fino a toccare i 23°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente coperto da nubi sparse con temperature che si manterranno sui 23°C e un’umidità che si manterrà attorno al 42-45%. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si libererà ulteriormente, con una diminuzione delle nubi e temperature che si manterranno sui 18-16°C e un’umidità che aumenterà leggermente, arrivando all’82%. Il vento sarà prevalentemente di direzione ovest con velocità tra 1 e 18 km/h.

Meteo per Venerdì, 14 Giugno 2024

Venerdì a Prato avremo una giornata con cielo sereno e nubi sparse, con temperature iniziali intorno ai 16°C e un’umidità che si manterrà intorno all’85-90%. Durante la mattinata, il cielo si libererà leggermente, con temperature in costante aumento fino a toccare i 23°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente coperto da nubi sparse con temperature che si manterranno sui 23-24°C e un’umidità che diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 49-50%. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si libererà ulteriormente, con temperature che si manterranno sui 20-18°C e un’umidità che aumenterà leggermente, arrivando all’84%. Il vento sarà prevalentemente di direzione ovest con velocità tra 1 e 21 km/h.