Meteo Rimini, previsioni da Mercoledì 12 a Venerdì 14 Giugno

Meteo Rimini prossimi giorni 12 Giugno, 13 Giugno, 14 Giugno: Variabilità del tempo con precipitazioni e schiarite

Il meteo a Rimini nei prossimi giorni sarà caratterizzato da una varietà di condizioni atmosferiche, con alternanza tra nubi, schiarite e precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 12 Giugno 2024

Durante la mattina il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature comprese tra i 22.4°C e i 26°C. Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche non cambieranno significativamente, mantenendosi coperto con temperature intorno ai 26°C. Nel tardo pomeriggio e sera, si prevede un aumento delle nuvole e delle precipitazioni, con temperature che si manterranno intorno ai 24-23°C. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità tra 16 e 8 km/h. L’umidità oscillerà tra il 55% e il 68%.

Meteo per Giovedì, 13 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 20-19°C. Durante la mattina è attesa pioggia leggera, che potrebbe persistere fino al primo pomeriggio, con temperature in lieve diminuzione. Nel tardo pomeriggio le condizioni miglioreranno, con schiarite e temperature che si manterranno intorno ai 20°C. La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in lieve calo. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità tra 7 e 4 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70% durante le precipitazioni, diminuendo gradualmente con l’arrivo delle schiarite.

Meteo per Venerdì, 14 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 17-16°C. Durante la mattina e il primo pomeriggio il cielo sarà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 24°C. Nel corso del pomeriggio è prevista un’alternanza di nubi e schiarite, con temperature che si manterranno intorno ai 24-23°C. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità tra 9 e 6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70% durante le nubi e diminuirà con l’arrivo delle schiarite.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Rimini indicano una variabilità delle condizioni atmosferiche, con alternanza tra giornate nuvolose con precipitazioni e giornate con schiarite e cielo sereno. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni meteorologiche.