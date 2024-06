Meteo Salerno, previsioni da Mercoledì 12 a Venerdì 14 Giugno

Meteo Salerno prossimi giorni 12 Giugno, 13 Giugno e 14 Giugno: previsioni dettagliate

Nel corso dei prossimi giorni, a Salerno, le condizioni meteorologiche mostrano un quadro variegato, con una prevalenza di cieli coperti e qualche schiarita. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 12 Giugno 2024

Durante la giornata di Mercoledì, ci aspettiamo un cielo prevalentemente coperto, con un’umidità che varia tra il 55% e il 70%. Le temperature oscillano tra i 21.4°C e i 28°C, con un vento che soffia principalmente da sud-ovest con velocità comprese tra i 0 e i 16 km/h.

Le precipitazioni non sono previste per il giorno di Mercoledì, ma è probabile la presenza di nubi sparse. L’umidità rimarrà costante durante la giornata, mentre le temperature raggiungeranno il loro massimo intorno alle ore 13:00, per poi diminuire gradualmente nel pomeriggio e nella serata.

Meteo per Giovedì, 13 Giugno 2024

Giovedì ci aspettiamo una giornata prevalentemente serena, con un’umidità compresa tra il 46% e il 67%. Le temperature saranno comprese tra 20.8°C e 26.1°C, con un vento che soffia principalmente da ovest con velocità tra i 6 e i 25 km/h.

Non sono previste precipitazioni per Giovedì, con un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno raggiunte intorno alle ore 15:00, mentre il vento sarà moderato con un’umidità costante durante gran parte della giornata.

Meteo per Venerdì, 14 Giugno 2024

Venerdì sarà caratterizzato da un cielo sereno e da un’umidità che varierà tra il 53% e l’81%. Le temperature oscilleranno tra i 20.8°C e i 25°C, con un vento prevalente da sud-ovest con velocità tra i 4 e i 15 km/h.

Non sono previste precipitazioni, e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il loro massimo intorno alle ore 14:00, mentre il vento sarà moderato, con un’umidità che aumenterà leggermente nel corso della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Salerno indicano un andamento prevalentemente stabile, con condizioni adatte per svolgere varie attività all’aperto.