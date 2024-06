Meteo Sassari, previsioni da Mercoledì 12 a Venerdì 14 Giugno

Meteo Sassari prossimi giorni 12 Giugno, 13 Giugno, 14 Giugno: sereno con leggere precipitazioni e temperature in aumento

Nei prossimi giorni, il meteo a Sassari sarà caratterizzato da condizioni generalmente soleggiate, con la presenza di leggere precipitazioni in alcune fasce orarie. Mercoledì 12 Giugno, si prevede una giornata con cielo parzialmente coperto al mattino, seguito da un cielo sereno nel pomeriggio fino alla sera. Le temperature oscilleranno tra i 17.3°C alle 23:00 e i 25.6°C alle 11:00, con un’umidità che varierà dal 44% al 85%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 2 km/h e 21 km/h, principalmente proveniente da nord-nordovest.

Giovedì 13 Giugno, il tempo sarà prevalentemente sereno, con la presenza di nubi sparse in alcune fasce orarie. Le temperature si manterranno comprese tra i 16.4°C e i 25.1°C, mentre l’umidità oscillerà tra il 28% e l’87%. Il vento soffierà con una velocità tra 1 km/h e 25 km/h, proveniente principalmente da ovest-nordovest.

Venerdì 14 Giugno, il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche nuvola sparsa nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno tra i 15.1°C e i 27.2°C, mentre l’umidità varierà tra il 33% e il 73%. Il vento soffierà con una velocità tra 1 km/h e 18 km/h, principalmente proveniente da nord-nordovest.

Complessivamente, i prossimi giorni a Sassari si prospettano con condizioni meteo favorevoli, caratterizzate da temperature in aumento e la presenza di leggere precipitazioni in alcune fasce orarie. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per godere al meglio di queste giornate.