Meteo Torino, previsioni da Mercoledì 12 a Venerdì 14 Giugno

Previsioni Meteo per Torino

Nei prossimi giorni, a Torino, sono attese variazioni significative delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Mercoledì 12 Giugno 2024, Giovedì 13 Giugno 2024 e Venerdì 14 Giugno 2024.

Meteo per Mercoledì, 12 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo coperto, con temperature intorno ai 16-17°C e umidità elevata attorno all’83%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà prevalentemente coperto con deboli precipitazioni e temperature in aumento fino a toccare i 20-24°C. Il vento soffierà da direzioni variabili con intensità compresa tra 0 e 10 km/h. Nel pomeriggio sono attese precipitazioni e cielo nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 24°C. In serata, il cielo rimarrà coperto con temperature in diminuzione e probabilità di precipitazioni.

Le condizioni del vento varieranno da leggeri a moderati e la direzione sarà prevalentemente verso est e nord. L’umidità si manterrà elevata durante l’intera giornata.

Meteo per Giovedì, 13 Giugno 2024

Giovedì si prevede una giornata con cielo variabile. Al mattino, il cielo sarà coperto e sono attese deboli precipitazioni con temperature intorno ai 15-17°C e umidità intorno all’85%. Nel corso della mattinata, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con temperature in aumento fino a 20-24°C e un’umidità in diminuzione. Nel pomeriggio, si avrà un cielo parzialmente nuvoloso con temperature comprese tra 23-24°C e bassa probabilità di pioggia.

Il vento soffierà da sud e sud-est con intensità variabile e l’umidità si manterrà moderata durante tutto il giorno.

Meteo per Venerdì, 14 Giugno 2024

Venerdì si prevede un cielo coperto con temperature comprese tra 16-24°C e umidità moderata. Nel corso della giornata, si avrà un cielo prevalentemente coperto con probabilità di precipitazioni e temperature in lieve aumento. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto con temperature intorno ai 24°C e umidità in diminuzione.

Il vento soffierà da nord-est con intensità moderata e l’umidità si manterrà costante durante tutta la giornata.