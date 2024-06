Meteo Trieste, previsioni da Mercoledì 12 a Venerdì 14 Giugno

Previsioni Meteo per Trieste

Le previsioni meteo per Trieste per i prossimi giorni prevedono un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

MERCOLEDÌ, 12 Giugno 2024

Durante le prime ore del giorno, ci aspettiamo condizioni prevalentemente nuvolose con possibilità di piogge isolate. Il vento soffierà da est con una velocità compresa tra 12 e 18 km/h. L’umidità sarà intorno al 70%. Nel corso della mattinata, la nuvolosità persiste, con un aumento della velocità del vento a 24 km/h. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 23°C. Nel primo pomeriggio, è prevista l’arrivo di piogge intense e temporali, accompagnati da un aumento della velocità del vento a 30 km/h. Le temperature tenderanno a scendere, con valori intorno ai 20°C. Nel tardo pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno ad essere instabili, con temporali e piogge intermittenti. Le temperature si manterranno intorno ai 18°C. La situazione non migliorerà nemmeno in serata, con piogge persistenti e temporali sparsi, accompagnati da un vento forte proveniente da est-nordest.

GIOVEDÌ, 13 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e possibilità di temporali, con temperature intorno ai 17°C e umidità del 66%. Durante la mattinata, le condizioni meteorologiche peggioreranno, con piogge e temporali diffusi e un aumento dell’umidità. Nel primo pomeriggio, la situazione non migliorerà, con piogge intense e temporali in tutta la regione. Le temperature massime si manterranno intorno ai 19°C. Nel tardo pomeriggio, le piogge diminuiranno d’intensità, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 19-20°C. In serata, il cielo si libererà gradualmente dalle nuvole, ma l’umidità rimarrà elevata. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità compresa tra 9 e 27 km/h.

VENERDÌ, 14 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo parzialmente nuvoloso e temperature intorno ai 17°C, con una lieve brezza proveniente da nord-est. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà ulteriormente, regalando una giornata di sole. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 22°C, con un leggero vento occidentale. Nel primo pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature gradevoli intorno ai 22-23°C. Nel tardo pomeriggio, il tempo continuerà a essere favorevole, con cielo sereno e temperature miti. La serata sarà all’insegna della stabilità, con poche nuvole e vento debole proveniente da est-nordest.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata delle condizioni atmosferiche attese per i prossimi giorni a Trieste. È consigliabile prestare attenzione alle informazioni aggiornate per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini.