Previsioni meteo: nel fine settimana stop ai violenti temporali al Nord, arriva l’alta pressione su tutta Italia

Nei prossimi giorni il quadro meteorologico continuerà ad essere contraddistinto da una certa instabilità. Temporali e rovesci insisteranno soprattutto sulle regioni del nord Italia tra il pomeriggio-sera di oggi e mercoledì. Successivamente, giovedì, l’instabilità si sposterà verso nord-est e centro Italia, con un’attenzione particolare alle regioni adriatiche, dove potranno esserci forti temporali. Questo a causa del veloce transito di una piccola goccia fredda in quota, che contribuirà anche ad attenuare la fase di caldo intenso al Sud con un calo delle temperature di qualche grado fra giovedì e venerdì.

Fine Settimana all’insegna del miglioramento

Dopo questo ennesimo impulso perturbato, a partire da venerdì e fino a domenica, le condizioni meteo potrebbero finalmente migliorare significativamente grazie all’avanzata di un campo di alta pressione. Questo anticiclone sarà maggiormente solido al centro-sud, ma riuscirà a portare maggiore stabilità anche al nord. Il quadro meteorologico, insomma, mostrerà decisi segnali di miglioramento su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, si potranno ancora verificare alcuni rovesci e temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini, specialmente quelli occidentali sabato e poi anche quelli di nord-est domenica.

In Pianura Padana, il sole si alternerà ad addensamenti nuvolosi, ma nel complesso il tempo rimarrà asciutto e stabile. Questo significa che nel fine settimana cesserà finalmente la fase di instabilità prolungata che ha caratterizzato gran parte del Nord negli ultimi giorni. Non ci saranno più i temporali intensi che abbiamo avuto nei giorni scorsi, ma un clima ben più tranquillo, con temperature in aumento, ma senza eccessi.

Vi starete chiedendo ora se questa fase stabile durerà anche nel corso della prossima settimana. Gli ultimi aggiornamenti indicano buone possibilità che ciò avvenga, ma è necessario attendere i prossimi aggiornamenti per confermare questa tendenza.

In conclusione, possiamo aspettarci un finale di settimana tutto sommato estivo e nella norma, ideale per godersi il tempo libero all’aria aperta e lungo le nostre bellissime località di mare.