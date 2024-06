Meteo Brescia, previsioni da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno

Previsioni Meteo Brescia prossimi giorni 13 Giugno, 14 Giugno, 15 Giugno:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Brescia indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio il meteo previsto per ciascuna giornata.

Giovedì, 13 Giugno 2024:

La giornata di giovedì a Brescia inizierà con piogge leggere alle prime ore del mattino, seguite da un cielo nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 15-17°C e l’umidità sarà piuttosto elevata, attorno all’80%. Il vento soffierà con intensità variabile, principalmente da est a nord-est. Nel corso della giornata, il cielo si schiarirà leggermente, dando spazio a nubi sparse e condizioni di sereno verso sera. Le temperature massime raggiungeranno i 22-23°C, mentre il vento si attenuerà, provenendo da sud-ovest.

Venerdì, 14 Giugno 2024:

Venerdì, il cielo a Brescia sarà prevalentemente coperto, con temperature iniziali intorno ai 16-17°C e umidità persistente attorno al 75-78%. Durante la mattinata le nubi si diraderanno, lasciando spazio a qualche timida schiarita, ma il cielo rimarrà generalmente coperto. Nel pomeriggio le nubi sparse diventeranno più consistenti, ma senza precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno sui 21-23°C, accompagnate da un vento costante da est a sud-ovest.

Sabato, 15 Giugno 2024:

La situazione meteorologica sabato a Brescia sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con leggere precipitazioni nelle prime ore del mattino, seguite da un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 16-17°C con un’umidità iniziale del 76%, in diminuzione durante la giornata. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a qualche schiarita, ma nel pomeriggio il cielo si ricoprirà di nuvole e si prevedono precipitazioni. Le temperature massime raggiungeranno i 22-23°C, accompagnate da un vento sostenuto da sud-est.

In conclusione, le previsioni meteo indicano un periodo variabile a Brescia, con alternanza di nubi sparse, copertura nuvolosa e qualche episodio di pioggia leggera. Le temperature si manterranno su valori tipici della stagione primaverile, con un’umidità che varierà in modo significativo nei diversi momenti della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione per pianificare al meglio le attività all’aperto.