Meteo Cagliari, previsioni da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno

Giovedì, 13 Giugno 2024

La giornata di giovedì a Cagliari si preannuncia all’insegna della stabilità atmosferica, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Al mattino, le condizioni rimarranno stabili con temperature comprese tra i 19.5°C e i 25.1°C. Nel pomeriggio si registrerà un lieve aumento delle temperature, mentre in serata le temperature si attesteranno intorno ai 18-19°C. Il vento soffierà dai quadranti nord-occidentali con una velocità media tra i 11 e i 25 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 60-70% per gran parte della giornata.

Venerdì, 14 Giugno 2024

Anche per venerdì a Cagliari è prevista un’ulteriore stabilità del tempo, con cieli sereni e temperature in aumento. Nella prima parte della giornata le temperature si manterranno intorno ai 17-27°C, con un leggero calo in serata fino a toccare i 19.9°C. Il vento sarà debolissimo proveniente dai quadranti nord-occidentali. L’umidità si manterrà intorno al 40-80% per gran parte della giornata.

Sabato, 15 Giugno 2024

La giornata di sabato a Cagliari vedrà un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche. La mattina inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 19-24°C, ma nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà portando ad un calo delle temperature fino a 23.5°C. Il vento si intensificherà provenendo dai quadranti sud-orientali con una velocità tra i 14 e i 36 km/h. L’umidità salirà fino al 57-83% nel corso della giornata, con precipitazioni attese a partire dalla tarda mattinata.

Le informazioni sopra riportate sono basate sui dati meteo attuali e potrebbero subire variazioni nelle prossime ore. Si consiglia di consultare aggiornamenti e allerte meteo prima di pianificare attività all’aperto nei prossimi giorni.