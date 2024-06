Meteo Catania, previsioni da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno

Previsioni Meteo per Catania

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano variazioni significative nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 13 Giugno 2024

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cielo coperto, con temperature intorno ai 23 gradi e un’umidità del 77%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 5 km/h proveniente da diverse direzioni. Durante la mattinata, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature in aumento fino a 26 gradi e un’umidità che si attesterà intorno al 56%. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con qualche schiarita, e le temperature massime raggiungeranno i 27 gradi, accompagnate da una leggera diminuzione dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà ancora coperto con temperature in calo e una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Venerdì, 14 Giugno 2024

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa, temperature che oscilleranno tra i 20 e i 26 gradi e un’umidità compresa tra il 46% e il 88%. Durante la prima metà della giornata, il vento soffierà con una velocità moderata proveniente da diverse direzioni. Nel pomeriggio, le condizioni saranno ancora più favorevoli, con un cielo sereno e temperature gradevoli attorno ai 26 gradi. Il vento sarà leggero e non influirà significativamente sulle condizioni atmosferiche. In serata, le condizioni rimarranno stabili con un cielo sereno e temperature in diminuzione.

Sabato, 15 Giugno 2024

La giornata di sabato si presenterà generalmente soleggiata con poche nubi sparse. Le temperature massime raggiungeranno i 27 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 18 gradi. L’umidità sarà compresa tra il 47% e l’87%. Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature gradevoli. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 26 gradi. Nel pomeriggio, le condizioni saranno stabili con un cielo sereno e temperature che si manterranno attorno ai 26 gradi. Durante la sera, il cielo si coprirà leggermente, con temperature in diminuzione e un vento leggero proveniente da diverse direzioni.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche a Catania nei prossimi giorni, consentendo ai cittadini di pianificare al meglio le proprie attività all’aperto. È sempre consigliabile consultare aggiornamenti meteo prima di pianificare eventuali spostamenti o attività all’aria aperta.