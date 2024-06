Meteo Catanzaro, previsioni da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno

Giovedì, 13 Giugno 2024

Il tempo a Catanzaro giovedì sarà caratterizzato da cielo coperto per l’intera giornata. Le temperature saranno comprese tra i 23.0°C e i 27.7°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 45-83%. Il vento soffierà da ovest con una velocità media compresa tra 15 e 35 km/h. Non sono previste precipitazioni ma è consigliabile portare con sé un ombrello per eventuali cambiamenti improvvisi del tempo.

Venerdì, 14 Giugno 2024

Venerdì il cielo si presenterà nuvoloso durante la notte, ma durante la giornata si trasformerà in sereno. Le temperature oscilleranno tra i 20.2°C e i 26.9°C, con umidità tra il 42% e il 56%. Il vento soffierà da ovest con velocità comprese tra 11 e 36 km/h. Non sono previste precipitazioni. Si consiglia di godersi una giornata all’aperto in quanto le condizioni meteorologiche saranno favorevoli.

Sabato, 15 Giugno 2024

Sabato il tempo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa durante la notte. Le temperature si manterranno tra i 19.6°C e i 28.6°C, con un’umidità compresa tra il 33% e il 67%. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una velocità tra i 6 e i 13 km/h. Non sono previste precipitazioni. Sarà una giornata ideale per attività all’aperto e per godersi il bel tempo.