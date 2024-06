Meteo Firenze, previsioni da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno

Previsioni Meteo per Firenze:

Nei prossimi giorni, a Firenze, sono previste variazioni significative delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni giorno per giorno.

Giovedì, 13 Giugno 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 16-18 gradi, accompagnate da un’umidità del 75-84%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 20 gradi e venti provenienti da ovest e nord-ovest con velocità variabili tra i 4 e i 10 km/h. Nel pomeriggio, è prevista un’alternanza tra nubi sparse e schiarite, con temperature massime di 23-24 gradi e un vento proveniente da ovest con velocità di 13-14 km/h. Verso sera, il cielo si aprirà completamente, portando una serata serena con temperature intorno ai 19 gradi e venti leggeri da sud-est.

Venerdì, 14 Giugno 2024:

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 15 gradi, con un’umidità del 88-91%. Durante la mattinata, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a 23 gradi e venti da ovest con velocità tra i 5 e i 15 km/h. Nel pomeriggio, si avrà un cielo prevalentemente sereno, con temperature massime di 24 gradi e venti che soffieranno da ovest con una velocità di 15-17 km/h. Verso sera, il cielo rimarrà sereno con temperature intorno ai 16-17 gradi e venti leggeri provenienti da sud-est.

Sabato, 15 Giugno 2024:

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 14-17 gradi, con un’umidità del 78-93%. Durante la mattinata, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature in aumento fino a 24 gradi e venti da ovest-sud-ovest con velocità tra i 4 e i 10 km/h. Nel pomeriggio, sono previste condizioni meteo variabili, con temperature massime di 26 gradi e venti da ovest-sud-ovest con una velocità di 10-15 km/h. Verso sera, il cielo si coprirà parzialmente con temperature intorno ai 18-22 gradi e venti deboli provenienti da sud-est.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Firenze indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con un’alternanza tra cielo sereno, nubi sparse e coperto, e temperature in aumento fino a raggiungere i 26 gradi. È consigliabile monitorare costantemente l’evoluzione del meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.