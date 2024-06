Meteo L’Aquila, previsioni da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno

Giovedì, 13 Giugno 2024

Il tempo a L’Aquila per giovedì si preannuncia stabile e soleggiato per gran parte della giornata. Il mattino inizierà con cieli sereni, temperature in aumento e venti provenienti da nord-nordovest con una velocità di 15 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con la temperatura che raggiungerà i 20.8°C intorno alle 9:00. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà poco nuvoloso con venti leggeri provenienti da ovest-nordovest. Le temperature massime saranno intorno ai 22-23°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà sereno con una graduale diminuzione delle temperature, arrivando a 14.5°C intorno alle 23:00. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 53% e il 65% durante la giornata. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 7 e i 16 km/h.

Venerdì, 14 Giugno 2024

Venerdì a L’Aquila si prevede una giornata ancora caratterizzata da bel tempo. Al mattino il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 14-15°C e venti deboli provenienti da ovest. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 20.4°C intorno alle 9:00. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con cielo poco nuvoloso e temperature in aumento fino a raggiungere i 25-26°C. Durante la giornata, l’umidità si manterrà intorno al 30-40% mentre il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità compresa tra i 10 e i 18 km/h. In serata, il cielo si presenterà sereno con una lieve diminuzione delle temperature, attorno ai 15-16°C.

Sabato, 15 Giugno 2024

La giornata di sabato sarà contraddistinta da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Al mattino il cielo sarà poco nuvoloso con temperature intorno ai 14-15°C e venti deboli provenienti da ovest-nordovest. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 23.6°C intorno alle 9:00. Nel pomeriggio, il tempo rimarrà stabile con cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 26-27°C. L’umidità si manterrà intorno al 30% mentre il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità compresa tra i 15 e i 19 km/h. In serata, il cielo si presenterà sereno con una lieve diminuzione delle temperature, intorno ai 18-19°C, e un aumento dell’umidità. La situazione potrebbe evolvere verso la sera con la comparsa di nubi sparse e copertura del cielo.