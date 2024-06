Meteo Messina, previsioni da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno

Previsioni Meteo Messina: 13 Giugno, 14 Giugno, 15 Giugno

Il meteo a Messina nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Giovedì 13 Giugno, il cielo sarà coperto per gran parte della giornata con possibili piogge deboli durante la mattinata. Le temperature si manterranno attorno ai 23 gradi, con un’umidità che oscillerà tra l’85% e il 92%. Il vento soffierà da nord con una velocità media di 17-21 km/h. Venerdì 14 Giugno, invece, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi sparse a sereno. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 22-25 gradi, con un’umidità che diminuirà costantemente fino al 47%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 20-25 km/h. Infine, Sabato 15 Giugno, il cielo sarà prevalentemente sereno, con un aumento delle temperature che si attesteranno tra i 20 e i 25 gradi. L’umidità diminuirà costantemente fino al 58%. Il vento soffierà da nord con una velocità media di 6-20 km/h.

Giovedì 13 Giugno

Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto e si verificheranno possibili piogge deboli, con temperature intorno ai 22-23 gradi e un’umidità che raggiungerà il 92%. Il vento soffierà da nord con una velocità media di 15-19 km/h. Nel corso della giornata, le precipitazioni si attenueranno, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Le temperature massime saranno di 23.4 gradi nel pomeriggio con un’umidità che diminuirà al 74%. Il vento, invece, ruoterà verso nord-est mantenendo una velocità costante di 17 km/h.

Venerdì 14 Giugno

La giornata di Venerdì sarà caratterizzata da un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. Durante le prime ore del mattino, il cielo si schiarirà passando da nubi sparse a poco nuvoloso, con temperature intorno ai 21-22 gradi e un’umidità che si manterrà stabile intorno al 89%. Il vento soffierà da nord con una velocità media di 14-25 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si libererà completamente da nuvole, garantendo un’abbondante irradiazione solare con temperature massime di 25.4 gradi e un’umidità che si attesterà intorno al 47%. Il vento, proveniente da nord-est, manterrà una velocità costante di 20-21 km/h.

Sabato 15 Giugno

Durante il weekend, Messina godrà di condizioni meteorologiche più stabili e serene. Durante le prime ore del mattino, il cielo si presenterà sereno con temperature intorno ai 20-21 gradi e un’umidità che si manterrà stabile intorno al 80%. Il vento soffierà da nord con una velocità media di 9-14 km/h. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature massime di 25.7 gradi e un’umidità che si manterrà intorno al 56%. Il vento, proveniente da nord-est, manterrà una velocità costante di 17-19 km/h. Durante la sera, il cielo si coprirà leggermente, con un aumento delle nuvole e un vento che si dirigerà verso nord-est mantenendo una velocità di 6-13 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire da Venerdì, con un cielo sempre più sereno e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni locali per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.