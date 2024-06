Meteo Milano, previsioni da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno

Meteo Milano prossimi giorni 13 Giugno, 14 Giugno, 15 Giugno: coperto con possibili precipitazioni.

Giovedì, 13 Giugno 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore saranno caratterizzate da un’umidità intorno all’85% e temperature stabili intorno ai 14 gradi. Nel corso della mattinata, il cielo si diraderà leggermente, lasciando spazio a nubi sparse e una leggera diminuzione dell’umidità, mentre le temperature si alzeranno gradualmente. Nel pomeriggio, il cielo si aprirà con solo nubi sparse, permettendo un aumento della temperatura fino a toccare i 22 gradi. Il vento soffierà da sud con una velocità media tra i 5 e i 10 km/h. In serata, il cielo sarà sereno, e la temperatura si manterrà intorno ai 20 gradi.

Venerdì, 14 Giugno 2024

Venerdì il cielo sarà nuovamente coperto per gran parte della giornata, con un’umidità che si manterrà intorno all’80%. Le prime ore della mattinata saranno caratterizzate da una leggera diminuzione della temperatura, intorno ai 16 gradi, e da un aumento dell’intensità del vento proveniente da nord-est. Durante la giornata, il cielo rimarrà coperto con un’umidità costante e temperature intorno ai 20 gradi. Nel tardo pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, ma il cielo resterà comunque coperto. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità tra i 4 e i 6 km/h. In serata, il cielo sarà nuovamente coperto, con una leggera diminuzione della temperatura.

Sabato, 15 Giugno 2024

Sabato si prevede un cielo coperto per gran parte della giornata con la presenza di precipitazioni nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà tra il 75% e l’85%, mentre le temperature oscilleranno tra i 16 e i 21 gradi. Il vento soffierà da est con una velocità media compresa tra i 5 e i 12 km/h. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con nubi sparse in alcune fasi. Nel tardo pomeriggio sono previste precipitazioni, con una diminuzione delle temperature e un aumento dell’umidità. Il vento si sposterà a nord-ovest con una velocità tra i 3 e i 4 km/h. In serata, il cielo si manterrà coperto con un’umidità elevata e temperature intorno ai 17 gradi.