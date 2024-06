Meteo Napoli, previsioni da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno

Meteo Napoli prossimi giorni 13 Giugno, 14 Giugno, 15 Giugno: piogge e sereno alternati

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli annunciano un mix di piogge e sereno. Inizialmente, giovedì 13 Giugno, si prevede una giornata inizialmente serena, con l’arrivo di piogge deboli verso mezzogiorno. Venerdì 14 Giugno, il cielo sarà prevalentemente sereno, mentre sabato 15 Giugno ci saranno nubi sparse con un po’ di sereno.

Giovedì 13 Giugno

Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà sereno con temperature comprese tra i 18 e i 20 gradi. Verso mezzogiorno ci aspettiamo il passaggio di piogge deboli, con temperature che raggiungeranno i 25 gradi. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, portando a una diminuzione delle precipitazioni e temperature intorno ai 25 gradi. La serata sarà nuovamente serena con temperature in discesa fino a 19 gradi.

Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sudovest con intensità compresa tra i 5 e i 13 km/h. L’umidità sarà intorno al 60%.

Venerdì 14 Giugno

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo sereno con temperature in aumento. La mattina inizierà con 18 gradi, per salire fino a 29 gradi nelle ore centrali del giorno. Nel pomeriggio e in serata le temperature si manterranno intorno ai 26 gradi. Il vento sarà debole, prevalentemente da ovest-nordovest, con un’umidità che diminuirà nell’arco della giornata fino al 30%.

Sabato 15 Giugno

La giornata di sabato vedrà la presenza di nubi sparse alternate a momenti di sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 29 gradi nelle ore centrali della giornata, per poi scendere leggermente nel tardo pomeriggio e serata, attestandosi intorno ai 20 gradi. Il vento soffierà da diverse direzioni con intensità compresa tra 2 e 10 km/h, e l’umidità si manterrà intorno al 60%.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche che caratterizzeranno i prossimi giorni a Napoli. È sempre consigliabile monitorare costantemente l’evolversi delle previsioni per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini del tempo.