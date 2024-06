Meteo Prato, previsioni da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno

Previsioni Meteo Prato: 13 Giugno 2024

Giovedì 13 Giugno, il cielo sarà coperto per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 15.9°C e i 23.1°C. L’umidità varierà tra l’88% e il 42%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 km/h e 18 km/h provenendo principalmente da direzioni nord-ovest e ovest.

Durante le prime ore del mattino, il cielo resterà coperto e l’umidità sarà alta. Le temperature aumenteranno gradualmente, e intorno alle 13:00 si avranno nubi sparse con una leggera diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà ulteriormente, e sarà prevalentemente sereno con temperature intorno ai 22.7°C. Infine, verso sera, il cielo sarà poco nuvoloso con una leggera diminuzione della temperatura.

Previsioni Meteo Prato: 14 Giugno 2024

Venerdì 14 Giugno, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature comprese tra 15.5°C e 23.4°C. L’umidità oscillerà tra l’88% e il 49%. Il vento soffierà con una velocità tra 0 km/h e 18 km/h provenendo da direzioni variabili, principalmente da ovest e sud-ovest.

Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con un’umidità elevata. Durante il giorno, il tempo migliorerà progressivamente, con nubi sparse e una leggera diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature intorno ai 23.4°C. Verso sera, il tempo rimarrà stabile con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 16.9°C.

Previsioni Meteo Prato: 15 Giugno 2024

Sabato 15 Giugno, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature comprese tra 15.7°C e 25.9°C. L’umidità oscillerà tra l’87% e il 46%. Il vento soffierà con una velocità tra 0 km/h e 15 km/h principalmente da direzioni ovest e sud-ovest.

Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà poco nuvoloso con un’umidità moderata. Durante il giorno, il cielo si manterrà sereno, con temperature in aumento fino a toccare i 25.9°C. Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una leggera diminuzione della temperatura. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 19.1°C.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Prato indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, passando da una fase iniziale di copertura nuvolosa a una maggiore stabilità e serenità. Le temperature saranno gradevoli, consentendo di godere appieno delle attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi nelle condizioni meteorologiche.