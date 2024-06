Meteo Reggio Calabria, previsioni da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno

Giovedì, 13 Giugno 2024

Il tempo a Reggio Calabria giovedì sarà caratterizzato da cielo coperto con un’umidità che varia tra l’87% e il 92%. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 22°C durante la notte e al mattino, ma saliranno leggermente nel pomeriggio fino a 22.8°C. I venti soffieranno da nord con una velocità media compresa tra 13 km/h e 21 km/h. Le precipitazioni si verificheranno principalmente verso la metà della mattina con piogge deboli, che potrebbero proseguire fino al primo pomeriggio, quando il cielo si manterrà comunque coperto. Nel complesso, la giornata sarà umida e nuvolosa con brevi episodi di pioggia.

Venerdì, 14 Giugno 2024

Venerdì il tempo a Reggio Calabria sarà in netto miglioramento. Il cielo coperto lascerà spazio a nuvole sparse e successivamente al sereno. L’umidità diminuirà notevolmente, scendendo dal 89% al 47%. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 21°C durante la notte e al mattino, ma saliranno gradualmente fino a 24.8°C nel primo pomeriggio, per poi stabilizzarsi intorno a 24°C nel corso del pomeriggio. I venti soffieranno da nord-est con una velocità compresa tra 12 km/h e 25 km/h. In particolare, nel corso della mattinata, si potrà godere di un cielo sereno e di una piacevole brezza proveniente dal mare.

Sabato, 15 Giugno 2024

La giornata di sabato vedrà un proseguimento delle condizioni meteo favorevoli. Il cielo sarà prevalentemente sereno con un’umidità che si manterrà intorno al 78%. Le temperature oscilleranno tra i 20.1°C e i 25.1°C. Durante la notte e al mattino, il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra 12 km/h e 16 km/h, mentre nel corso del pomeriggio virerà verso nord-est mantenendo una velocità tra 15 km/h e 19 km/h. Nel complesso, si prevede una giornata piacevole con cielo sereno e temperature gradevoli.