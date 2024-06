Meteo Roma, previsioni da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno

Meteo Roma prossimi giorni 13 Giugno, 14 Giugno, 15 Giugno:

Le previsioni meteo per Roma per i prossimi giorni indicano un mix di condizioni meteorologiche. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 13 Giugno 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 20°C. Nel corso della mattinata la copertura nuvolosa aumenterà leggermente con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 26-27°C nel primo pomeriggio. Nel primo pomeriggio e nel tardo pomeriggio è previsto cielo poco nuvoloso con temperature intorno ai 25-26°C. La serata e la notte saranno caratterizzate da sereno con temperature in diminuzione fino a 20°C.

Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità compresa tra i 14 e i 20 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-70% durante il giorno.

Venerdì, 14 Giugno 2024:

La giornata inizierà con un cielo sereno e temperature intorno ai 19-20°C. Nel corso della mattinata la copertura nuvolosa sarà scarsa con temperature in costante aumento fino a 27-28°C nel primo pomeriggio. Nel primo pomeriggio e nel tardo pomeriggio è previsto cielo poco nuvoloso con temperature intorno ai 28-29°C. La serata e la notte saranno caratterizzate da cielo sereno con temperature in diminuzione fino a 19-20°C.

Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra 6 e 24 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 25-45% durante il giorno.

Sabato, 15 Giugno 2024:

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 18-19°C. Nel corso della mattinata la copertura nuvolosa aumenterà leggermente con temperature in costante aumento fino a raggiungere 29-30°C nel primo pomeriggio. Nel primo pomeriggio e nel tardo pomeriggio è previsto cielo coperto con temperature intorno ai 29°C. La serata e la notte saranno caratterizzate da cielo coperto con temperature in diminuzione fino a 20-22°C.

Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità compresa tra 1 e 16 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 20-54% durante il giorno.

Queste previsioni meteo offrono uno spaccato dettagliato delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, consentendo a tutti di pianificare al meglio le proprie attività.