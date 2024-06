Meteo Trieste, previsioni da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno

PREVISIONI METEO TRIESTE: 13 Giugno, 14 Giugno, 15 Giugno

Il tempo a Trieste nei prossimi giorni sarà caratterizzato da diverse condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

Giovedì, 13 Giugno 2024

Il giorno inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 17-18°C. L’umidità si aggirerà intorno al 60%, mentre il vento soffierà da est-nordest con una velocità compresa tra i 14 e i 20 km/h. Verso mezzogiorno è previsto un improvviso cambiamento con un temporale accompagnato da grandine, seguito da piogge intermittenti. Nel pomeriggio le condizioni miglioreranno, con cielo nuvoloso e temperature attorno ai 20°C. La serata e la notte saranno caratterizzate da cielo sereno, con temperature in diminuzione e venti leggeri da est-nordest.

Venerdì, 14 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 15-16°C, con umidità che si manterrà intorno al 60-63%. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e temperature in aumento fino a raggiungere i 22°C. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con velocità tra 1 e 11 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo parzialmente nuvoloso e temperature intorno ai 20°C.

Sabato, 15 Giugno 2024

Il weekend inizierà con temperature intorno ai 17-18°C e cielo parzialmente nuvoloso. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo che si coprirà gradualmente e temperature che si manterranno attorno ai 22-24°C. Il vento soffierà da diverse direzioni con velocità comprese tra i 5 e i 12 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà coperto con temperature in lieve calo.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trieste indicano una variazione delle condizioni meteorologiche. È consigliabile essere preparati per affrontare temporali improvvisi e mantenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.