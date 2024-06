Meteo Verona, previsioni da Giovedì 13 a Sabato 15 Giugno

PREVISIONI METEO VERONA

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Verona mostrano un quadro variegato, con un mix di precipitazioni e schiarite. Analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per Giovedì 13 Giugno, Venerdì 14 Giugno e Sabato 15 Giugno 2024.

Giovedì, 13 Giugno 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino sono previsti temporali e piogge, con temperature che si aggirano intorno ai 15-16°C e un’umidità che varia tra l’85% e l’88%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 3 e i 5 km/h, proveniente principalmente da est, nord e ovest. Nel corso della giornata, le condizioni meteorologiche miglioreranno, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature fino a toccare i 23°C nel pomeriggio. Il vento si attenuerà e la giornata si concluderà con un cielo poco nuvoloso e una leggera brezza proveniente da est-nordest.

Venerdì, 14 Giugno 2024

La giornata inizierà con un cielo nuvoloso e temperature intorno ai 16-17°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 76-80%. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 24°C. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 3 e i 9 km/h, principalmente da est, sud e ovest. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si schiarirà, lasciando spazio a una serena serata con temperature intorno ai 16-17°C.

Sabato, 15 Giugno 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 15-16°C, con un’umidità che si manterrà intorno all’80%. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà, dando spazio a un po’ di sole e temperature che raggiungeranno i 23-24°C. Nel pomeriggio e sera, il cielo si coprirà nuovamente, con temperature intorno ai 24-25°C e un’umidità che si attesterà intorno al 50-60%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 2 e i 6 km/h, proveniente principalmente da est e sud-est.

In conclusione, il fine settimana a Verona si prospetta variabile, con una combinazione di nuvolosità, schiarite e temperature gradevoli. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni in tempo reale per adattarsi al meglio alle condizioni atmosferiche.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste nei prossimi giorni a Verona, consentendo a residenti e visitatori di pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.