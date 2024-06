Fortissima grandinata nelle Marche: fiumi di grandine a Porto Sant’Eplidio

Il transito di una goccia di aria fresca in quota di origine atlantica sta influenzando fortemente le condizioni meteorologiche sul Centro Italia, con la formazione nelle ultime ore di rovesci e temporali anche intensi. Le regioni maggiormente colpite fino ad ora sono le Marche, il Lazio e l’Abruzzo, con fenomeni temporaleschi particolarmente intensi nelle zone adriatiche.

Grandinata Violenta nel Fermano con danni e disagi

Nelle Marche, in particolare nel Fermano, si è verificata una forte grandinata intorno alle ore 14 di oggi, giovedì 13 giugno. Le forti precipitazioni e la grandine hanno interessato per diversi minuti la costa marchigiana, colpendo in modo particolare la zona tra Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio. L’intensità della grandinata ha provocato una significativa imbiancata di parchi e strade, come testimoniano le immagini raccolte sul posto.

I chicchi di grandine, che in alcuni momenti hanno raggiunto i 2-3 cm di diametro, hanno causato danni e disagi notevoli. In particolare, la viabilità è stata pesantemente compromessa, rendendo difficili gli spostamenti in auto. Le immagini mostrano chiaramente le conseguenze della grandinata, con strade trasformate in fiumi di acqua e ghiaccio e veicoli in difficoltà.

Ecco le impressionanti immagini da Porto Sant’Elpidio: