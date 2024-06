Meteo Bologna, previsioni da Venerdì 14 a Domenica 16 Giugno

Venerdì 14 Giugno 2024

Le previsioni meteo per Venerdì a Bologna indicano un inizio di giornata con cielo coperto e un leggero aumento delle temperature. Verso le ore 7:00, si prevedono nubi sparse, con una temperatura di 20.4°C e un’umidità del 64%. Durante la giornata, il cielo si manterrà coperto con temperature in aumento, fino a raggiungere i 26.5°C alle 15:00. Nel pomeriggio, le nubi saranno sparse con una lieve brezza proveniente da nord-ovest. In serata, il cielo si libererà, portando a condizioni di sereno e temperature più fresche.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 26-27°C, mentre le minime si manterranno sopra i 16-17°C. La direzione del vento sarà prevalente da ovest durante la giornata, con una velocità media che si manterrà intorno ai 10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% per gran parte della giornata.

Sabato 15 Giugno 2024

Sabato a Bologna sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e un cielo prevalentemente sereno. Le temperature inizieranno intorno ai 19°C nella prima parte della giornata, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 29°C nelle ore centrali. Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente, con la presenza di nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 28°C. In serata, il cielo si libererà nuovamente, garantendo condizioni di sereno.

Le temperature massime raggiungeranno i 29-30°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 18-19°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con una velocità media intorno ai 10-15 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 35-40%, garantendo una giornata calda e piacevole.

Domenica 16 Giugno 2024

Domenica a Bologna si prevede un cielo prevalentemente sereno con la presenza di nubi sparse durante la prima parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai 25-28°C nelle ore centrali. Durante il pomeriggio, le nubi saranno sempre presenti ma non si prevedono precipitazioni. In serata, il cielo si libererà ulteriormente, garantendo condizioni di sereno.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28-29°C, mentre le minime si manterranno sopra i 16-20°C. Il vento soffierà prevalentemente da est-nord-est con una velocità media intorno ai 10-15 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 35-45%, garantendo una giornata calda e asciutta.