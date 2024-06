Meteo Brescia, previsioni da Venerdì 14 a Domenica 16 Giugno

Venerdì, 14 Giugno 2024

Il tempo a Brescia venerdì sarà prevalentemente nuvoloso con possibili schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i 16°C e i 24°C. Il vento soffierà da est-sudest con velocità variabili tra i 4 e i 10 km/h. L’umidità si aggirerà intorno al 76% durante le prime ore del mattino per poi diminuire leggermente nel corso della giornata.

Sabato, 15 Giugno 2024

Anche sabato il cielo si presenterà prevalentemente coperto con possibili schiarite nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 16°C e i 23°C. Il vento sarà moderato proveniente da est-sudest con velocità comprese tra i 2 e i 10 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 70-80% durante le prime ore del mattino per poi diminuire nel corso della giornata.

Domenica, 16 Giugno 2024

La domenica si preannuncia come una giornata prevalentemente serena con temperature in netto aumento. Al mattino, il cielo sarà nuvoloso con possibili schiarite nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 25°C. Il vento sarà leggero proveniente da nord-nordest con velocità comprese tra i 2 e i 9 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 70-75% durante le prime ore del mattino per poi diminuire nel corso della giornata.

In conclusione, il fine settimana a Brescia si preannuncia con condizioni meteorologiche variabili, ma complessivamente stabili. Non sono previste precipitazioni significative, e le temperature si manterranno piuttosto gradevoli, ideali per godersi le attività all’aperto. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti delle previsioni per eventuali cambiamenti.