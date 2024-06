Meteo Catanzaro, previsioni da Venerdì 14 a Domenica 16 Giugno

Venerdì, 14 Giugno 2024:

Il tempo a Catanzaro venerdì sarà generalmente soleggiato con cieli sereni fino alle prime ore del pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 25-26°C fino a metà giornata, quando si avrà un aumento delle nubi sparse con una leggera diminuzione della temperatura. Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una temperatura che si attesterà intorno ai 25°C. Nel tardo pomeriggio e in serata si avranno nuovamente cieli sereni con un graduale calo delle temperature. Il vento soffierà da ovest a una velocità compresa tra i 25 e i 35 km/h, garantendo un moderato rinfrescamento dell’aria. L’umidità si manterrà intorno al 45-50% per gran parte della giornata, favorendo condizioni di benessere e comfort.

Sabato, 15 Giugno 2024:

Sabato a Catanzaro sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno per l’intera giornata. Le temperature inizieranno intorno ai 20°C nelle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i 28-29°C nelle ore centrali. Nel pomeriggio, nonostante un aumento delle nubi sparse, le condizioni rimarranno stabili e asciutte. In serata si avrà un graduale calo delle temperature fino a raggiungere i 18-20°C. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sudovest con una velocità compresa tra i 6 e i 16 km/h, garantendo condizioni di ventilazione ottimale. L’umidità si manterrà intorno al 30-40%, assicurando una sensazione di freschezza nell’aria.

Domenica, 16 Giugno 2024:

La giornata di domenica a Catanzaro sarà caratterizzata da una variazione delle condizioni meteorologiche. Le prime ore del mattino saranno all’insegna di cieli poco nuvolosi con temperature intorno ai 17-18°C. Durante la mattina e il primo pomeriggio si avrà un aumento delle nubi sparse con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 30°C. Nel tardo pomeriggio e in serata si avranno condizioni di cielo coperto con una leggera diminuzione delle temperature. Il vento soffierà da diverse direzioni con una velocità variabile tra i 7 e i 32 km/h, garantendo una buona circolazione dell’aria. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%, offrendo una sensazione di freschezza e comfort durante l’intera giornata.

Con queste previsioni meteo, è possibile pianificare al meglio le attività all’aperto e organizzare al meglio il proprio tempo libero. Ricordate di consultare regolarmente le previsioni per eventuali aggiornamenti e modifiche.