Meteo Messina, previsioni da Venerdì 14 a Domenica 16 Giugno

Venerdì, 14 Giugno 2024:

Il venerdì a Messina si prospetta con una situazione meteorologica generalmente stabile e senza precipitazioni. Le prime ore della giornata si prevedono con cieli sereni, temperature in lieve aumento e vento proveniente da nord con intensità tra i 19 e i 26 km/h. Durante la mattinata, il tempo rimarrà stabile e soleggiato con temperature che raggiungeranno i 24.4°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso con una lieve diminuzione della temperatura. La serata sarà caratterizzata da un leggero aumento delle nubi, ma senza precipitazioni, e con temperature intorno ai 22°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 55-60% e il vento diminuirà leggermente di intensità, provenendo sempre da nord.

Sabato, 15 Giugno 2024:

La giornata di sabato si prospetta con un cielo per lo più sereno, con un’umidità che diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da temperature intorno ai 21°C e vento leggero proveniente da nord. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno e le temperature saliranno fino a 24.5°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente coperto, con un leggero aumento dell’umidità e temperature che si manterranno intorno ai 25°C. Nella serata, le nubi si diraderanno nuovamente, lasciando spazio a un cielo sereno e temperature intorno ai 22°C. Il vento sarà moderato, proveniente sempre da nord con intensità tra i 13 e i 19 km/h.

Domenica, 16 Giugno 2024:

La domenica si aprirà con una situazione meteorologica stabile e serena, con temperature intorno ai 22°C e vento leggero proveniente da nord. Durante la mattinata, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature in aumento fino a 26.1°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con un aumento dell’umidità e temperature che si manterranno intorno ai 26°C. La serata sarà caratterizzata da nubi sparse e un aumento dell’umidità, con temperature intorno ai 23°C. Il vento sarà moderato, proveniente da nord con intensità tra i 10 e i 20 km/h.

In conclusione, il weekend a Messina si prospetta con condizioni meteorologiche generalmente stabili e temperature gradevoli, ideali per svolgere attività all’aperto. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e all’umidità durante la giornata, ma nel complesso le condizioni sono favorevoli per godersi le giornate di giugno.