Meteo: nel weekend torna l’alta pressione, ma ci sarà ancora qualche temporale

Finalmente arrivano buone notizie per i prossimi giorni sul fronte meteo in Italia. Dopo una prolungata fase instabile, l’alta pressione riuscirà a prendere il sopravvento sul nostro Paese, determinando un periodo più tranquillo, anche per il Nord Italia, recentemente martoriato da maltempo e violenti temporali.

Già nel weekend si osserverà un discreto miglioramento del tempo, con una netta riduzione dell’instabilità. Sebbene qualche temporale potrà ancora interessare alcune zone, in particolare le aree alpine e prealpine, la tendenza generale sarà verso un miglioramento.

Previsioni meteo weekend 15-16 Giugno

Sabato 15 giugno, l’alta pressione si rafforzerà soprattutto al Centro-Sud, garantendo una giornata caratterizzata da tempo ampiamente stabile e soleggiato. Al Nord, invece, il tempo rimarrà incerto con nubi anche diffuse in Pianura Padana e rovesci e temporali lungo le aree alpine e prealpine. Qualche sconfinamento temporalesco sarà possibile anche nelle alte pianure, in particolare su Piemonte e Lombardia durante il pomeriggio. Per il resto del Nord, il tempo sarà asciutto. Le temperature subiranno un lieve incremento con un caldo moderato, senza eccessi, un po’ più intenso solo all’estremo Sud.

Domenica 16 giugno, l’anticiclone si rinforzerà ulteriormente garantendo condizioni in prevalenza stabili anche al Nord. Isolati rovesci o brevi temporali potranno interessare le Alpi e il Piemonte durante le ore pomeridiane, e qualche fenomeno isolato è atteso su Sardegna (nel pomeriggio) e zone centrali, in particolare Lazio e Abruzzo, verso sera. Tuttavia, si tratterà di precipitazioni di breve durata e molto localizzate. Nel resto del Paese, il tempo sarà stabile con nuvolosità alternata a schiarite su gran parte del territorio. Le temperature subiranno un ulteriore lieve aumento, con valori massimi fino a 26-28 gradi al Nord, 28-30 gradi al Centro-Sud e punte intorno a 32-33 gradi su Sicilia, Calabria e Puglia.

Questo cambiamento delle condizioni meteo sarà accolto con sollievo, soprattutto nelle regioni del Nord che hanno subito le conseguenze dei recenti eventi meteo avversi. L’alta pressione porterà finalmente un po’ di tranquillità e temperature più gradevoli su tutto il territorio nazionale, consentendo di godere appieno del fine settimana, pur con qualche locale fenomeno ancora possibile.