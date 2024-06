Meteo Parma, previsioni da Venerdì 14 a Domenica 16 Giugno

Venerdì, 14 Giugno 2024

Il tempo a Parma per Venerdì prevede una giornata variabile con nuvolosità che andrà via via diminuendo nel corso della giornata. La mattina sarà prevalentemente coperto con temperature intorno ai 19-21°C e umidità intorno al 60-70%. Nel pomeriggio la nuvolosità si diraderà e si avrà un cielo parzialmente nuvoloso con temperature tra i 24 e i 26°C. La serata e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno con temperature intorno ai 19-20°C. Il vento soffierà con intensità compresa tra i 3 e i 20 km/h provenendo prevalentemente da ovest-sudovest.

Sabato, 15 Giugno 2024

Sabato a Parma si prevede una giornata con cielo prevalentemente sereno la mattina con temperature intorno ai 18-19°C e umidità intorno al 70-75%. Nel corso della giornata il cielo si presenterà variabile con nuvolosità che aumenterà leggermente nel pomeriggio. Le temperature si assesteranno tra i 25 e i 27°C. Il vento soffierà con intensità tra i 4 e i 16 km/h provenendo da ovest-sudovest. La serata e la notte si presenteranno con cielo sereno e temperature attorno ai 18-19°C.

Domenica, 16 Giugno 2024

Domenica a Parma si avrà una giornata con cielo prevalentemente variabile. La mattina sarà caratterizzata da una leggera nuvolosità con temperature tra i 16 e i 18°C e umidità intorno all’80%. Nel corso della giornata si avrà un aumento della nuvolosità con cielo parzialmente nuvoloso e temperature tra i 24 e i 27°C. Il vento soffierà con intensità compresa tra 1 e 9 km/h provenendo da sud-sudovest. La serata e la notte si presenteranno con una nuvolosità leggera e temperature attorno ai 19-20°C.