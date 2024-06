Meteo Potenza, previsioni da Venerdì 14 a Domenica 16 Giugno

Venerdì, 14 Giugno 2024

Il tempo a Potenza venerdì sarà caratterizzato da cieli sereni durante la notte e le prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 14-15°C, con un’umidità che varia tra il 50% e il 70%. Il vento soffierà da ovest con una velocità media intorno ai 5-11 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa, garantendo temperature massime intorno ai 24-25°C nel pomeriggio. L’umidità calerà leggermente, attestandosi intorno al 40-45%. Il vento proveniente da nord-nordovest avrà una velocità costante di 8-9 km/h. Verso sera, il cielo si manterrà sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 15-16°C. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una leggera intensità di 5-6 km/h.

Sabato, 15 Giugno 2024

Sabato il meteo a Potenza sarà prevalentemente sereno con temperature in aumento. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 14-15°C e un’umidità che si aggirerà intorno al 50-70%. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una leggera intensità di 1-5 km/h. Durante il giorno, il cielo resterà sereno con qualche nuvola sparsa, garantendo temperature massime intorno ai 26-27°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 30-45% con venti provenienti da nord-nordovest con una velocità costante di 6-7 km/h. Verso sera, il cielo si manterrà sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 17-18°C. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una leggera intensità di 3-5 km/h.

Domenica, 16 Giugno 2024

Domenica il meteo a Potenza prevede un aumento delle nubi e delle precipitazioni nel corso della giornata. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con temperature intorno ai 16-17°C e un’umidità che si aggirerà intorno al 50-65%. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una leggera intensità di 3-5 km/h. Durante il giorno, il cielo si coprirà progressivamente, portando a una diminuzione delle temperature massime intorno ai 28-29°C nel pomeriggio. L’umidità aumenterà fino al 40-42%, mentre i venti provenienti da nord-ovest avranno una velocità costante di 8-9 km/h. Nel corso della serata, le temperature si manterranno intorno ai 20-21°C con cieli coperti e venti da ovest-sudovest con una leggera intensità di 7-9 km/h.

Queste previsioni meteo per Potenza offrono un’ampia panoramica delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni, consentendo a tutti i cittadini di prepararsi adeguatamente e pianificare le proprie attività in base alle previsioni del tempo.