Meteo Reggio Calabria, previsioni da Venerdì 14 a Domenica 16 giugno

Venerdì, 14 Giugno 2024

Per Venerdì, a Reggio Calabria, ci aspettiamo una giornata principalmente soleggiata. Le temperature si manterranno abbastanza stabili, con valori compresi tra i 21°C e i 24°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 60-70%. Il vento soffierà da nord con una velocità media di 20 km/h.

Sabato, 15 Giugno 2024

Sabato vedrà un’altra giornata prevalentemente serena a Reggio Calabria. Le temperature si manterranno stabili tra i 20°C e i 24°C, con un’umidità che oscillerà intorno al 60-70%. Il vento soffierà da nord con una velocità media di 15-20 km/h. Nel pomeriggio, potrebbero verificarsi alcune nuvole sparse, ma senza possibilità di precipitazioni.

Domenica, 16 Giugno 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un iniziale cielo sereno, con temperature che raggiungeranno i 26°C. Tuttavia, nel corso della giornata, ci aspettiamo un aumento delle nuvole, con la possibilità di qualche precipitazione nel pomeriggio o in serata. L’umidità oscillerà tra il 50% e l’80%, con il vento che soffierà da nord con una velocità media di 10-20 km/h.

In conclusione, il weekend a Reggio Calabria si prospetta in prevalenza soleggiato, con temperature gradevoli e venti leggeri. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni meteorologiche, in particolare nella giornata di Domenica, quando potrebbero verificarsi delle precipitazioni.