Meteo Roma, previsioni da Venerdì 14 a Domenica 16 Giugno

Venerdì, 14 Giugno 2024:

La giornata di Venerdì sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e piacevoli a Roma. Il cielo sarà sereno per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno piuttosto elevate. Durante la mattina e il pomeriggio, il vento soffierà moderatamente da nord-nordest, con velocità comprese tra i 9 e i 10 km/h. Nel tardo pomeriggio e durante la serata, la direzione del vento ruoterà verso ovest-sudovest, mantenendo comunque una velocità moderata. L’umidità si manterrà piuttosto contenuta, garantendo un clima asciutto e piacevole per le attività all’aperto.

Sabato, 15 Giugno 2024:

Anche Sabato si prevede un’ottima giornata dal punto di vista meteorologico a Roma. Il cielo rimarrà per lo più sereno, con alcune nubi sparse durante la mattina. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi intorno ai 29-30°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud-sudovest, con una velocità compresa tra i 7 e i 8 km/h durante la mattina, aumentando leggermente nel pomeriggio fino a raggiungere i 15-19 km/h. L’umidità si manterrà relativamente bassa, garantendo condizioni di comfort per gran parte della giornata.

Domenica, 16 Giugno 2024:

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un aumento della nuvolosità e da un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche a Roma. Sin dalle prime ore del mattino, si potranno osservare nubi sparse, con tendenza a un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, ma il cielo coperto e l’umidità in aumento potrebbero rendere l’atmosfera più afosa. Il vento soffierà da sud-sudovest, con una velocità inizialmente moderata che aumenterà fino a raggiungere i 18-20 km/h nel corso della giornata. È possibile la comparsa di precipitazioni nel tardo pomeriggio e durante la serata, quindi è consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate nelle prossime ore.