Meteo: temporali e grandinate, una tregua dal caldo

L’Italia sta vivendo in queste ore una piccola tregua dal caldo intenso con particolare riferimento alle regioni del Centro e del Sud. Il grande caldo, infatti, si sta momentaneamente ritirando grazie all’avanzata di un nucleo fresco in alta quota che sta determinando condizioni meteo parecchio instabili soprattutto sulle regioni centrali.

Al momento troviamo tanti acquazzoni e violenti temporali tra Marche, Abruzzo, Molise e Nord Puglia, ma a quanto pare si tratterà solo di un veloce peggioramento considerando che già da domani i cieli torneranno ad essere sereni su gran parte dello stivale. Gli ultimissimi fenomeni temporaleschi potrebbero interessare la Puglia tra la notte e le ore mattutine di domani, dopodiché spazio al sole su tutto lo stivale, ma anche a temperature più in linea con il periodo.

Ritorno del grande calde

Questa pausa gradevole persisterà almeno fino a sabato, dopodiché le temperature cominceranno nuovamente a salire su tutto lo stivale, grazie ad una nuova rimonta dell’alta pressione subtropicale all’interno del Mediterraneo.

Questa nuova avvezione calda nordafricana corrisponderà alla seconda intensa ondata di caldo della stagione e questa volta pare proprio possa interessare non solo il sud ma anche il resto della penisola. In effetti gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli meteo ci mostrano una potente ondata di caldo su tutta Italia specie tra lunedì, martedì e mercoledì con temperature che rischiano di superare i 35 °C su tantissime città dalla Val Padana all’estremo sud. Non escludiamo punte di oltre 38 o 39 °C nelle zone interne dell’Emilia Romagna e del Veneto, nonché sulla Lombardia e nelle zone interne del Centro e del Sud.