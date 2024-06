Meteo Trieste, previsioni da Venerdì 14 a Domenica 16 Giugno

Venerdì, 14 Giugno 2024:

Il tempo a Trieste per Venerdì si preannuncia complessivamente stabile, con cieli prevalentemente coperti e temperature in lieve aumento nel corso della giornata. Al mattino avremo una leggera copertura nuvolosa con temperature intorno ai 20°C, mentre nel pomeriggio il cielo si manterrà nuvoloso con temperature che si assesteranno sui 23-24°C. Nelle ore serali la copertura nuvolosa tenderà a diradarsi, favorendo l’arrivo di qualche schiarita. Il vento soffierà generalmente da ovest con intensità moderata, mentre l’umidità si manterrà costante intorno al 50%. Nessuna precipitazione è prevista per la giornata.

Sabato, 15 Giugno 2024:

Sabato il tempo a Trieste sarà caratterizzato da cieli parzialmente nuvolosi, con temperature che oscilleranno tra i 18 e i 24°C. Al mattino avremo una leggera copertura nuvolosa che tenderà a diradarsi durante il pomeriggio, quando le temperature raggiungeranno il loro picco massimo. Nel corso della serata e della notte il cielo si presenterà sereno. Il vento soffierà principalmente da ovest-sudovest con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà intorno al 60%. Non sono previste precipitazioni per la giornata.

Domenica, 16 Giugno 2024:

La giornata di Domenica a Trieste si aprirà con cieli parzialmente nuvolosi, con temperature intorno ai 20°C. Durante la mattinata sono previste precipitazioni, con piogge che potrebbero risultare abbondanti e persistenti fino al primo pomeriggio. Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa tenderà a diradarsi, favorendo l’arrivo di schiarite che accompagneranno il calo delle temperature. Il vento soffierà principalmente da est con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà elevata. Nel complesso, una giornata caratterizzata da instabilità meteorologica e precipitazioni diffuse.