Violenti tornado in Cina: l’enorme vortice ripreso in un video ravvicinato incredibile

Oggi, l’estremo nord-est della Cina è stato colpito da una serie di violenti temporali che hanno colpito in particolar modo le province di Heilongjiang e Hebei. Tra i fenomeni meteorologici più estremi, sono stati segnalati almeno tre tornado, uno dei quali di dimensioni particolarmente imponenti e dall’intensità distruttiva.

Le raffiche di vento generate dai vortici hanno provocato la caduta di numerosi alberi, interruzioni nelle infrastrutture elettriche e danni ad alcuni edifici e altre strutture. Fortunatamente, al momento non sono stati riportati feriti o vittime.

Un video impressionante è stato catturato nella località di Cangzhou, nella provincia di Hebei. Le immagini mostrano un tornado di notevoli dimensioni che solleva un’enorme mole di polvere in un’area di campagna, non lontano da una strada. Ecco il filmato:

After the extreme heat wave, thunderstorms hit northern China today, with at least three tornadoes appearing in Hebei, Heilongjiang and other places! The tornado in the video is located in Cangzhou, Hebei pic.twitter.com/y0L6OwKQ4b

— Jim (@yangyubin1998) June 13, 2024